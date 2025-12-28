Как сообщил сдавшийся в плен бывший украинский заключенный Роман Дубовик, после призыва в ВСУ им и другим мобилизованным украинские командиры выдавали таблетки неизвестного происхождения. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Там нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные. Да, построение, все — проходят, выдают таблетки и стоит, смотрит», — сообщил собеседник агентства.
Он также рассказал, что, согласно рассказам его сослуживцев, употребление таблеток приводило к полному «подавлению личности».
До этого Дубовик также сообщал, что в учебном центре ВСУ, дислоцированном на месте детского лагеря в Харьковской области, в отношении проходивших службу по контракту бывших заключенных применялось жестокое обращение со стороны военнослужащих.