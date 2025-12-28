Ричмонд
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях на земле будет уточняться, добавил глава региона.

