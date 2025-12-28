ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях на земле будет уточняться, добавил глава региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше