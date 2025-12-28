В Сумской области, около населенного пункта Низы, было ликвидировано значительное хранилище топлива, предназначенное для украинской армии. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах для РИА Новости.
«В районе населенного пункта Низы Сумской области уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов», — сообщил источник.
Несколькими днями ранее на территории ДНР российскими военными были уничтожены два склада с боеприпасами, принадлежащих ВСУ.
27 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов отчитался президенту РФ Владимиру Путину об очередных успехах армии на передовой. Тогда Путину доложили об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике и Гуляйполя Запорожской области.