ВС РФ уничтожили крупное хранилище горючего ВСУ в Сумской области

В районе Сумской области ликвидировано хранилище ГСМ для нужд ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области, около населенного пункта Низы, было ликвидировано значительное хранилище топлива, предназначенное для украинской армии. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах для РИА Новости.

«В районе населенного пункта Низы Сумской области уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов», — сообщил источник.

Несколькими днями ранее на территории ДНР российскими военными были уничтожены два склада с боеприпасами, принадлежащих ВСУ.

27 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов отчитался президенту РФ Владимиру Путину об очередных успехах армии на передовой. Тогда Путину доложили об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике и Гуляйполя Запорожской области.

