За ночь над регионами России уничтожены 25 украинских БПЛА

Об этом заявили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Самарской области, по три — над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по два — над территориями Волгоградской и Ростовской областей.
Днём ранее мирная жительница Горловки пострадала при атаке дрона ВСУ.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что российские войска в сутки уничтожают в регионе более 200—300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолётного типа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше