ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 25 дронов ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 12 БПЛА в Самарской области, по три — в Белгородской, Курской и Саратовской, по два — в Волгоградской и Ростовской.

Накануне вечером с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожила 43 украинских дрона.

ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

