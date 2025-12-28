ПВО ночью уничтожила 25 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 12 БПЛА в Самарской области, по три — в Белгородской, Курской и Саратовской, по два — в Волгоградской и Ростовской.
Накануне вечером с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожила 43 украинских дрона.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в России. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
