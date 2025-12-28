Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение поступило от Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили дроны над территориями шести регионов. Наибольшее количество целей — 12 БПЛА — было уничтожено в небе над Самарской областью.
Над Белгородской, Курской и Саратовской областями силы ПВО ликвидировали по три аппарата. Еще по два беспилотника сбили над Волгоградской и Ростовской областями.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.