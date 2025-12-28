Снабжение киевского режима американскими вооружениями спровоцировало серьёзное истощение военных запасов США, написал журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Поставки для ВСУ привели к серьёзному истощению запасов в Соединённых Штатах», — сказано в публикации.
Журналисты обратили внимание, что на ситуацию с арсеналами в США оказывают влияние даже текущие объемы передачи техники и боеприпасов ВСУ. Авторы статьи предупреждают, что это обстоятельство может серьёзно отразиться на оперативных возможностях армии Соединённых Штатов.
Напомним, 2 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны Европы приобретают у США вооружение по полной стоимости для последующей передачи киевскому режиму. По словам президента, Соединённые Штаты якобы больше не участвуют в украинском конфликте с точки зрения финансирования. Он уточнил, что европейские страны оплачивают 100 процентов стоимости оружия, а после используют его по своему усмотрению в зоне боевых действий.
В середине декабря Трамп, упомянув американский план по урегулированию на Украине, заявил, что США ранее выделили киевскому режиму 350 миллиардов долларов, а взамен ничего не получили. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить впустую время на разговоры по украинскому кризису.