Напомним, 2 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны Европы приобретают у США вооружение по полной стоимости для последующей передачи киевскому режиму. По словам президента, Соединённые Штаты якобы больше не участвуют в украинском конфликте с точки зрения финансирования. Он уточнил, что европейские страны оплачивают 100 процентов стоимости оружия, а после используют его по своему усмотрению в зоне боевых действий.