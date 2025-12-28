Украинские военные оставили укрепленные позиции в лесном массиве под Красным Лиманом на Харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил собеседник в российских силовых структурах.
По информации Telegram-канала «Северный Ветер», подразделения группировки «Север» значительно продвинулись вглубь этого лесистого района. В результате наступательных действий были заняты 14 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, где российские военнослужащие сейчас закрепляются.
Отмечается, что на шести из 14 занятых пунктов личный состав ВСУ отсутствовал. Украинские подразделения спешно покинули эти рубежи, хотя на местах имелось всё необходимое для организации обороны.
Прежде при освобождении населённого пункта Косовцево в Запорожской области бойцы группировки «Восток» провели зачистку одного из жилых домов, в ходе которой была ликвидирована группа военнослужащих ВСУ.