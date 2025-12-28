Российские бойцы в ДНР с помощью дронов сорвали четыре попытки ротации ВСУ

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов сорвали четыре попытки ротации украинских формирований в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Бойцы служат в подразделении, входящем в группировку войск ВС России «Юг». Уточняется, что силы противника были обнаружены в тёмное время суток.
«В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в тёмное время суток в районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ», — отметили в Минобороны.
В результате точечных ударов с применением FPV-дронов удалось уничтожить четыре автомобиля украинских формирований с личным составом и перевозимым грузом.
Напомним, 26 декабря военкор Юрий Котенок сообщил, что силы, которые продвигаются в районе Константиновки, выбили боевиков ВСУ из села Новомарково. Также сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ продвинулись вдоль трассы М-03 к Приволью.
27 декабря стало известно, что российские войска нанесли удары по двум местам скопления украинских военнослужащих в Константиновке. В Сети также появились кадры уничтожения этих пунктов временной дислокации ВСУ.