Российские бойцы в ДНР с помощью дронов сорвали четыре попытки ротации ВСУ

В районе Константиновки в ДНР Вооружённые силы РФ уничтожили четыре автомобиля с личным составом ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов сорвали четыре попытки ротации украинских формирований в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бойцы служат в подразделении, входящем в группировку войск ВС России «Юг». Уточняется, что силы противника были обнаружены в тёмное время суток.

«В ходе воздушной разведки и патрулирования зоны ответственности в тёмное время суток в районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ», — отметили в Минобороны.

В результате точечных ударов с применением FPV-дронов удалось уничтожить четыре автомобиля украинских формирований с личным составом и перевозимым грузом.

Напомним, 26 декабря военкор Юрий Котенок сообщил, что силы, которые продвигаются в районе Константиновки, выбили боевиков ВСУ из села Новомарково. Также сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ продвинулись вдоль трассы М-03 к Приволью.

27 декабря стало известно, что российские войска нанесли удары по двум местам скопления украинских военнослужащих в Константиновке. В Сети также появились кадры уничтожения этих пунктов временной дислокации ВСУ.

