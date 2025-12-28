«Расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение противником беспилотных наземных робототехнических комплексов (НРТК), задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям», — указано в сообщении.
После проведенной разведки Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли беспилотники удары по целям. НРТК были уничтожены. В результате операции войск беспилотных систем было нарушено снабжение противника.
Подразделения группировки войск «Восток» 27 декабря установили Государственные флаги Российской Федерации в различных частях города Гуляйполе. После ожесточенных боев населенный пункт полностью перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 кв. км.