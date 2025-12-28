Ричмонд
Российские операторы БПЛА уничтожили беспилотные платформы ВСУ возле Гуляйполя

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Гуляйполя Запорожской области. Об этом 28 декабря сообщило Минобороны России.

Источник: Министерство обороны РФ

«Расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение противником беспилотных наземных робототехнических комплексов (НРТК), задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям», — указано в сообщении.

После проведенной разведки Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли беспилотники удары по целям. НРТК были уничтожены. В результате операции войск беспилотных систем было нарушено снабжение противника.

Подразделения группировки войск «Восток» 27 декабря установили Государственные флаги Российской Федерации в различных частях города Гуляйполе. После ожесточенных боев населенный пункт полностью перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 кв. км.

