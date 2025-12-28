Ричмонд
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы «Центра»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки более 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригаде спецназначения “Азов” (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.), бригаде теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки», — говорится в сообщении российского военного ведомства.