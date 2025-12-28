Ричмонд
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя

Военнослужащие группировки войск «Восток» завершили взятие города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны.

Источник: Минобороны России

Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.

Накануне вечером, 27 декабря, о взятии Гуляйполя и Димитрова доложилпрезиденту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. «Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сказал он.

