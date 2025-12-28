Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя

Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.
Накануне вечером, 27 декабря, о взятии Гуляйполя и Димитрова доложилпрезиденту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. «Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сказал он.