Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя

Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. «Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сказал он.