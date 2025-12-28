Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о взятии шести населенных пунктов в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки подразделения ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР и два в Запорожской области. Об этом заявили в российском Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над Димитровом, Родинским, Артемовкой и Вольным в ДНР. Подразделения группировки «Восток» в Запорожской области «завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе». Также в заявлении ведомства указано, что группировка «Днепр» установила контроль над запорожским Степногорском.

О взятии этих населенных пунктов президенту накануне доложили начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками «Центр» и «Восток». Совещание прошло в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщили в Кремле. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о перспективах продвижения ВС РФ.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше