В группировке «Запад» сообщили о боях на северо-западе Купянска

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Командир роты отряда «Запада» сообщил, что его подразделение находится на северо-западе Купянска, проводит штурмовые действия, уничтожая противника, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск “Запад” рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия уничтожая противника», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны также рассказало, что выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению противника, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обнаружили и уничтожили автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.