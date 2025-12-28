В группировке «Запад» сообщили о боях на северо-западе Купянска

«Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск “Запад” рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города Купянск и проводит штурмовые действия уничтожая противника», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны также рассказало, что выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению противника, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обнаружили и уничтожили автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.