Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня для проведения работ по ремонту линий электропередач.

Источник: © РИА Новости

«Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ… Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый “период молчания” с целью восстановления передачи энергии между распределительными устройствами ЗАЭС и Запорожской ТЭС, что повысит ядерную безопасность», — говорится в заявлении на странице МАГАТЭ в соцсети X.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

