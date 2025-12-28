Беглов принял участие в открытии Мариупольского театра

«Была поставлена задача — одновременно с восстановлением и строительством других объектов, возродить за три года Мариупольский театр. Работа не прекращалась ни на один день. В ней участвовало порядка трехсот человек. Вместе с мариупольцами мы справились с задачей — сохранили архитектурный облик театра — с колоннами, портиком, скульптурой. В тоже время — оснастили его по самым современным стандартам. Мариупольский театр сегодня — один из лучших в России и мире», — сказал Беглов.