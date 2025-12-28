Ушаков посоветовал Киеву не тянуть с решением по выводу ВСУ из Донбасса

Юрий Ушаков, советник президента Российской Федерации, обратился к руководству Украины с призывом к оперативному принятию решения по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, учитывая сложившуюся обстановку на линии боевого соприкосновения.
По мнению Ушакова, для достижения полного прекращения боевых действий Украина должна принять политическое решение по урегулированию ситуации в регионе. А именно — как можно скорее вывести войска с территорий, которые ей не принадлежат.
«Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая», — заявил Ушаков в беседе с журналистами 28 декабря.
