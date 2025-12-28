Российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи спецоперации. ВС РФ уверенно продвигаются на константиновском направлении. Так, в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслава Луценко. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Отмечается, что комбат прибыл в ВСУ из Киева. Вероятнее всего, как сообщили в силовых структурах, его тело нашли на константиновском направлении.
«В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й отдельной механизированной бригады подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Об этом сообщают его сослуживцы», — пояснил источник.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что наши бойцы продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Стало также известно об освобождении Димитрова.