Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: ВС России ликвидировали комбата ВСУ Луценко в ДНР

Бойцы РФ ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ на константиновском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи спецоперации. ВС РФ уверенно продвигаются на константиновском направлении. Так, в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслава Луценко. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что комбат прибыл в ВСУ из Киева. Вероятнее всего, как сообщили в силовых структурах, его тело нашли на константиновском направлении.

«В зоне СВО ликвидирован командир батальона 28-й отдельной механизированной бригады подполковник Луценко Вячеслав Анатольевич из Киева. Об этом сообщают его сослуживцы», — пояснил источник.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что наши бойцы продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Стало также известно об освобождении Димитрова.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше