Минобороны: 21 украинский БПЛА сбили над регионами РФ и Азовским морем

За три часа силами ПВО РФ сбит 21 украинский дрон над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщило Минобороны России, за три часа силами ПВО над территориями российских регионов и Азовским морем был уничтожен 21 украинский беспилотник.

Из них 10 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 7 — над акваторией Азовского моря, а еще 4 — над территорией Краснодарского края.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написало ведомство в Telegram-канале.

До этого ведомство информировало, что силами ПВО было сбито 82 беспилотниками за два часа над регионами РФ.

