По информации российских силовых структур, в Сумской области пропала без вести 78-я бригада Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Новосформированную бригаду десантно-штурмовых войск в первый же день бросили на убой в Мирополье», — проинформировал собеседник агентства.
По словам источника, группа военнослужащих была отправлена якобы на позиции ВСУ.
Руководил отправкой командир бригады полковник Роман Евчун с позывным Топаз, который ранее участвовал в военной операции киевских властей на востоке Украины.
До этого агентство информировало, что командир батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслав Луценко был ликвидирован силами бойцов РФ на константиновском направлении.
На днях стало известно, что в Сумской области российские войска ликвидировали значительное количество топлива, предназначенного для украинской армии.