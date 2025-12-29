Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мирополье группа солдат ВСУ пропала без вести

В Сумской области без вести пропала 78-я бригада ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

По информации российских силовых структур, в Сумской области пропала без вести 78-я бригада Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Новосформированную бригаду десантно-штурмовых войск в первый же день бросили на убой в Мирополье», — проинформировал собеседник агентства.

По словам источника, группа военнослужащих была отправлена якобы на позиции ВСУ.

Руководил отправкой командир бригады полковник Роман Евчун с позывным Топаз, который ранее участвовал в военной операции киевских властей на востоке Украины.

До этого агентство информировало, что командир батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслав Луценко был ликвидирован силами бойцов РФ на константиновском направлении.

На днях стало известно, что в Сумской области российские войска ликвидировали значительное количество топлива, предназначенного для украинской армии.