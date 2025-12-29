Ричмонд
Частные дома и газовая труба получили повреждения на Кубани после атаки БПЛА

В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждены дома, начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 декабря атаке подвергся Краснодарский край. Повреждения получили два частных дома. Целью также стала газовая труба. Объекты расположены в станице Кущевской. Об этом оповестили в оперативном штабе Кубани.

Как утверждается, пострадавших нет. В одном из жилых домов произошел пожар. Его удалось быстро ликвидировать. На местах ЧП работают сотрудники профильных служб.

«В станице Кущевской в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. В результате падения обломков, по предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

За сутки — 27−28 декабря — силы ПВО перехватили 370 беспилотников ВСУ. Кроме того, российские военные сбили один боеприпас — управляемую авиационную бомбу. Дроны уничтожены в нескольких регионах страны.

