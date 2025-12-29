Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР рассказали об очередных зверствах ВСУ: они хозяйничали на чужой территории

РИАН: ВСУ зверствовали в населенных пунктах, которые покинули.

Источник: Комсомольская правда

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что во вновь освобожденных районах «нас ожидает ужас», имея в виду, по ее словам, зверства со стороны украинской армии.

«Нашими защитниками все ещё проводятся мероприятия по зачистке населенных пунктов от остатков ВФУ, а также предпринимаются действия по разминированию территорий. Однако, судя по сообщениям в сети интернет, которые мы мониторим, нас ожидает ужас, подобный тому, что мир открыл для себя в освобожденном Селидово», — рассказала она.

По словам Морозовой, сейчас находиться и работать в этих населенных пунктах небезопасно для специалистов — криминалистов и судмедэкспертов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие разрешений на хранение и ношение оружия на территориях ДНР и ЛНР продлевается до 2027 года.