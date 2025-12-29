В ДНР рассказали об очередных зверствах ВСУ: они хозяйничали на чужой территории

«Нашими защитниками все ещё проводятся мероприятия по зачистке населенных пунктов от остатков ВФУ, а также предпринимаются действия по разминированию территорий. Однако, судя по сообщениям в сети интернет, которые мы мониторим, нас ожидает ужас, подобный тому, что мир открыл для себя в освобожденном Селидово», — рассказала она.