Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя

«Ланцеты» группировки «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ западнее Гуляйполя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки западнее населённого пункта Гуляйполе Запорожской области расчётами войск беспилотных систем была выявлена замаскированная в лесополосах бронетехника ВСУ, задействованная для переброски резервов в район боевых действий.

«После передачи координат расчёты барражирующих боеприпасов “Ланцет” нанесли точные удары по выявленным целям. В результате уничтожены бронетранспортёр М113 и танк Т-64 ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов и обеспечения манёвра подразделений ВСУ.

«Уничтожение бронетехники сорвало попытки противника нарастить силы и укрепить оборону западнее Гуляйполя», — заключили в МО РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше