БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки западнее населённого пункта Гуляйполе Запорожской области расчётами войск беспилотных систем была выявлена замаскированная в лесополосах бронетехника ВСУ, задействованная для переброски резервов в район боевых действий.
«После передачи координат расчёты барражирующих боеприпасов “Ланцет” нанесли точные удары по выявленным целям. В результате уничтожены бронетранспортёр М113 и танк Т-64 ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов и обеспечения манёвра подразделений ВСУ.
«Уничтожение бронетехники сорвало попытки противника нарастить силы и укрепить оборону западнее Гуляйполя», — заключили в МО РФ.