Те, кто поддерживает украинский конфликт и настаивает на его продолжении, запаниковали после очередного телефонного разговора президент России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в соцсети Х написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», — заявил российский политик.
Напомним, телефонный разговор двух лидеров предшествовал встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и Дональда Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по инициативе американской стороны длился 1 час 15 минут. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта до встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Кроме того, Ушаков рассказал о мнении президента США Дональда Трампа по перспективам сотрудничества Москвы и Вашингтона. Трамп, по словам Ушакова, высказывался об этих возможностях, назвав их впечатляющими. Но они, дескать, будут доступны только после завершения конфликта на Украине.
Вместе с тем, уточнил помощник президента, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию на Украине как попытку затянуть конфликт.
А уже после этого представители США и Украины во главе своих делегаций провели переговоры за обедом. Гостей с Незалежной кормили куриным бульоном, стейками с картошкой и шоколадным тортом.
По итогам встречи Трамп и Зеленский провели брифинг. По словам президента США, стороны конфликта очень близки к разрешению кризиса. Хозяин Белого дома добавил, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель. На встрече во Флориде обсуждались все пункты мирного плана.
Также глава Белого дома отметил, что Россия готова помочь восстановлению Украины. Он сказал, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, который проявил «очень большую щедрость».