Трамп указал Киеву на сроки сделки, повторив слова Путина: что услышал Зеленский

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине нужно заключать мирное соглашение уже сейчас, в противном случае она утратит еще больше территорий. Об этом американский лидер заявил в воскресенье, 28 декабря, после переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским во Флориде.
На брифинге журналисты поинтересовались, какая проблема на переговорах была наиболее трудная и нерешенная, Трамп заявил, что это вопрос территорий.
«Над некоторыми из этих территорий контроль уже установлен. Некоторые, возможно, никем не контролируются, но контроль над ними может быть установлен в течение следующих нескольких месяцев. Вам лучше заключить сделку сейчас», — посоветовал Зеленскому глава Белого дома.
Также Трамп отметил, что стороны конфликта очень близки к разрешению кризиса. По его словам, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель. На встрече во Флориде обсуждались все пункты мирного плана.
Кроме того, президент США добавил, что Россия готова помочь восстановлению Украины. Он сказал, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, который проявил «очень большую щедрость».
При этом встречу с экс-комиком глава Белого дома охарактеризовал как «замечательную».
Напомним, Трамп и Зеленский вели переговоры по Украине два с половиной часа в обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго. Украинскую делегацию кормили незамысловато: им подали куриный бульон, стейки с картошкой и шоколадным тортом.
Так же высоко Трамп оценил и телефонный разговор с Путиным — беседа с российским лидером предшествовала американо-украинским переговорам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 15 минут. Беседа состоялась по инициативе американского лидера. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта.
Помощник президента заявил также, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию на Украине как попытку затянуть конфликт.