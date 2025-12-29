Штурмовик 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Самир Гашимов рассказал, что в Димитрове украинские войска при отходе разрушили жилой дом. В результате трагедии, по его словам, погибло более 10 мирных жителей.
«Было немало историй, когда они при отходе просто работали по домам, в которых прятались гражданские… Из-за таких ударов погибло, ну, при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек», — рассказал штурмовик Гашимов в беседе с ТАСС.
Военнослужащий Гашимов также уточнил, что солдаты проводили спасательную операцию, разбирая руины дома в поисках уцелевших.
27 декабря 2024 года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.