Трамп не назвал важную фамилию, перечисляя американских переговорщиков по Украине

Трамп не назвал Вэнса, говоря о переговорщиках США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Перечисляя членов американской команды переговорщиков в урегулировании конфликта на Украине, президент США Дональд Трамп не упомянул своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Отвечая на вопрос журналистов о составе рабочей группы со стороны США, Трамп назвал спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета.

При этом фамилии Вэнса не прозвучало, не было вице-президента и на прошедших переговорах во Флориде.

Напомним, 28 декабря в обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго состоялась переговоры президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Беседа длилась два с половиной часа.

На итоговой пресс-конференции Дональд Трамп не церемонился — ставил Зеленского на место, не давая ему выдать желаемое за действительное.

