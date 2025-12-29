Ричмонд
ВС РФ нашли склад с дополнительной провизией при освобождении Димитрова: «Проблем не было»

Боец Хотенков рассказал о захвате складов ВСУ в Димитрове при штурме.

Источник: Комсомольская правда

Штурмовики ВС РФ во время освободительной операции в Димитрове заполучили склады ВСУ с провизией. Они обнаружили также дополнительные боекомплекты. Об этом рассказал пулеметчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии «Центра» Андрей Хотенков, говорится в сообщении Минобороны.

Боец отметил, что у штурмовиков не было проблем при освобождении Димитрова. Он сообщил, что военные взяли с собой запас боекомплектов. Им также хватило провизии.

«На точку, на которую закатились, там у ВСУ был хороший склад с провизией. Хороший склад с БК там был, поэтому проблем с этим не было. Плюс, когда наши ребята начали заходить, сразу наладили подвоз», — оповестил Андрей Хотенков.

ВС РФ также наступают на сумском направлении. ВС РФ ликвидировали значительное хранилище топлива вблизи населенного пункта Низы. Оно было предназначено для украинской армии.