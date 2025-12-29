Ричмонд
«Пришло время положить конец»: Трамп объявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: РФ и Украина намерены добиться урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина стремятся завершить конфликт. Свою оценку он дал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после их встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Россия хотела бы, чтобы это закончилось, Украина тоже хотела бы этого, и я думаю, пришло время положить этому конец», — указал он.

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят прекращения боевых действий. Трамп заявил, что украинский и российский народы, а также оба руководителя государств желают завершения конфликта. Он также добавил, что, вероятно, Вашингтон, Москва и Киев сейчас находятся намного ближе к достижению соглашения, чем когда-либо прежде.

«Я считаю, что в этом конфликте обе стороны хотят его закончить. Украинский народ хочет его завершения, российский народ хочет его завершения, оба лидера хотят его завершения», — заявил Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп констатировал, что, по его ощущениям, «пришло время положить этому конец». Он рассказал, что переговоры с Зеленским были посвящены, в частности, вопросам гарантий безопасности для Украины и американской экономической помощи для восстановления страны. Президент США отметил, что работа над соглашением о безопасности близка к завершению, и оценил общий прогресс в деле прекращения боевых действий как значительный.

«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% [вопросов]. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении», — констатировал глава Белого дома.

Так же высоко Трамп оценил и телефонный разговор с Путиным — беседа с российским лидером предшествовала американо-украинским переговорам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 15 минут. Беседа состоялась по инициативе американского лидера. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта.

Вместе с тем, уточнил помощник президента, главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию на Украине как попытку затянуть конфликт.

