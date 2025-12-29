«Пришло время положить конец»: Трамп объявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп констатировал, что, по его ощущениям, «пришло время положить этому конец». Он рассказал, что переговоры с Зеленским были посвящены, в частности, вопросам гарантий безопасности для Украины и американской экономической помощи для восстановления страны. Президент США отметил, что работа над соглашением о безопасности близка к завершению, и оценил общий прогресс в деле прекращения боевых действий как значительный.