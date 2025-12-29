Участок передовой у Северска в ДНР стал самым результативным у российской армии за неделю. ВС РФ продолжают расширять зону контроля и буферной зоны вдоль российских границ. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Самым результативным участком на западных рубежах ЛНР за минувшую неделю стал район Северска. Вооруженные формирования Украины вели маневренную оборону и продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР», — сказал он.
Да и в целом, добавил Марочко, ВС РФ за неделю улучшила тактическое положение на западных рубежах ЛНР.
Ранее Владимиру Путину доложили, что российские войска в субботу освободили города Димитров (Мирноград) Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Кроме того, нашими войсками был освобожден город Степногорск в Запорожской области.
Также президент России заявил, что действия российских военных в зоне СВО приносят конкретные результаты, это хорошая новость для граждан.