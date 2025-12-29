В Киеве решили, как поступить с дезертирами: куда их направили

Украинские солдаты массово оставляют позиции. Они пытаются бежать от столкновения с бойцами ВС РФ. Случай массового дезертирства зафиксировали в Донбассе. Солдат направили в Сумскую область. Об этом уведомили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.