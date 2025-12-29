Украинские солдаты массово оставляют позиции. Они пытаются бежать от столкновения с бойцами ВС РФ. Случай массового дезертирства зафиксировали в Донбассе. Солдат направили в Сумскую область. Об этом уведомили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
По данным источника, из Донбасса перебросили украинских военных 187-го батальона 123-й отдельной бригады теробороны. Теперь они будут служить на сумском направлении.
«Военнослужащие батальона будут задействованы на участках наступления бойцов “Севера” и в составе штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка», — пояснили в силовых структурах.
В ходе освобождения города Димитров в ДНР штурмовики РФ заполучили склады ВСУ с провизией. Они обнаружили также дополнительные боекомплекты.