Дмитриев о последствиях разговора Путина с Трампом: «Поджигатели войны в полной панике»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта пребывают в состоянии полной паники. Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа», — написал он в соцсети X.
Беседа лидеров прошла в воскресенье вечером, непосредственно перед встречей Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор продлился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Это был уже девятый их диалог с начала года, предыдущий состоялся 73 дня назад.
По словам Ушакова, в ходе общения президенты выразили заинтересованность в продвижении к мирному и долговременному урегулированию. Они также сошлись во мнении, что предлагаемый Киевом и Евросоюзом вариант временного прекращения огня может лишь затянуть конфликт. Со своей стороны, Трамп охарактеризовал разговор как хороший и очень продуктивный.
Помощник российского лидера также привел детали беседы. Он рассказал, что американский президент признал украинский кризис самым трудным для себя и вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил своему американскому коллеге поздравления с Рождеством. Тогда же представитель Кремля отметил, что, несмотря на традиционное затишье в США в период праздников, техническая возможность для оперативной организации телефонного разговора между лидерами двух стран сохраняется.
Прежде в ходе программы «Итоги года-2025» Путин также отметил, что Россия пошла на компромиссы ради достижения мира на Украине. Глава государства опроверг утверждения о якобы отказе Москвы от мирного плана. По его словам, подобные заявления некорректны.
О готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом.
