Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев о последствиях разговора Путина с Трампом: «Поджигатели войны в полной панике»

Дмитриев заявил о панике сторонников войны после разговора Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта пребывают в состоянии полной паники. Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа», — написал он в соцсети X.

Беседа лидеров прошла в воскресенье вечером, непосредственно перед встречей Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор продлился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Это был уже девятый их диалог с начала года, предыдущий состоялся 73 дня назад.

По словам Ушакова, в ходе общения президенты выразили заинтересованность в продвижении к мирному и долговременному урегулированию. Они также сошлись во мнении, что предлагаемый Киевом и Евросоюзом вариант временного прекращения огня может лишь затянуть конфликт. Со своей стороны, Трамп охарактеризовал разговор как хороший и очень продуктивный.

Помощник российского лидера также привел детали беседы. Он рассказал, что американский президент признал украинский кризис самым трудным для себя и вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил своему американскому коллеге поздравления с Рождеством. Тогда же представитель Кремля отметил, что, несмотря на традиционное затишье в США в период праздников, техническая возможность для оперативной организации телефонного разговора между лидерами двух стран сохраняется.

Прежде в ходе программы «Итоги года-2025» Путин также отметил, что Россия пошла на компромиссы ради достижения мира на Украине. Глава государства опроверг утверждения о якобы отказе Москвы от мирного плана. По его словам, подобные заявления некорректны.

О готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом.

Зеленского корежило: Трамп на переговорах по Украине признал правоту Путина.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше