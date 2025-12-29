Дмитриев о последствиях разговора Путина с Трампом: «Поджигатели войны в полной панике»

По словам Ушакова, в ходе общения президенты выразили заинтересованность в продвижении к мирному и долговременному урегулированию. Они также сошлись во мнении, что предлагаемый Киевом и Евросоюзом вариант временного прекращения огня может лишь затянуть конфликт. Со своей стороны, Трамп охарактеризовал разговор как хороший и очень продуктивный.