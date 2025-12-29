Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай проведет учения с ударами по наземным целям вокруг Тайваня

НОАК отработает удары по маневрирующим наземным целям на учениях вокруг Тайваня с использованием истребителей и беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Аргументы и факты

Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) собираются отработать удары по маневрирующим наземным целям в ходе предстоящих учений вокруг Тайваня с использованием истребителей и беспилотников. Об этом сообщили в Восточной зоне боевого командования НОАК.

В зоне командования указали, что маневры с участием авиации будут координироваться с ракетными ударами большой дальности.

Вооруженные силы Китая подчеркнули, что основная цель этих учений заключается в проверке возможностей войск по нанесению высокоточных ударов по ключевым объектам.

Ранее НОАК анонсировала, что во вторник начнутся военные учения «Миссия справедливости-2025», которые будут проходить вокруг Тайваня. В них примут участие сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и воздушные силы Восточной зоны боевого командования армии Китая.

Напомним, что авианосец «Фуцзянь» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая 16 декабря прошел через Тайваньский пролив. Тайваньские вооруженные силы следили за ситуацией и предприняли необходимые меры в ответ на проход авианосца.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше