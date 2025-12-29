Китай проведет учения с ударами по наземным целям вокруг Тайваня

Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) собираются отработать удары по маневрирующим наземным целям в ходе предстоящих учений вокруг Тайваня с использованием истребителей и беспилотников. Об этом сообщили в Восточной зоне боевого командования НОАК.
В зоне командования указали, что маневры с участием авиации будут координироваться с ракетными ударами большой дальности.
Вооруженные силы Китая подчеркнули, что основная цель этих учений заключается в проверке возможностей войск по нанесению высокоточных ударов по ключевым объектам.
Ранее НОАК анонсировала, что во вторник начнутся военные учения «Миссия справедливости-2025», которые будут проходить вокруг Тайваня. В них примут участие сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и воздушные силы Восточной зоны боевого командования армии Китая.
Напомним, что авианосец «Фуцзянь» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая 16 декабря прошел через Тайваньский пролив. Тайваньские вооруженные силы следили за ситуацией и предприняли необходимые меры в ответ на проход авианосца.