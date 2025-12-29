Трамп высказался о самой серьезной трудности в переговорах по Украине: президент США уверен, что этот вопрос будет решен

Отметим, что непосредственно перед встречей Трампа с Зеленским, президент США позвони российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор продлился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Это был уже девятый их диалог с начала года, предыдущий состоялся 73 дня назад.