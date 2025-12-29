Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о территориях остается одной из ключевых и нерешенных проблем в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Свое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Американский лидер отметил, что, хотя стороны еще не пришли к согласию по этому пункту, они приближаются к договоренностям. Трамп назвал территориальную проблему серьезным и трудным вопросом, но выразил уверенность, что он будет решен.
«Я бы не сказал, что [мы] договорились, но мы приближаемся к договоренностям относительно этого. И это серьезный вопрос. Безусловно, это один из серьезных вопросов», — уточнил глава Белого дома.
Комментируя перспективы, Трамп добавил, что, возможно, стороны сейчас находятся ближе к решению, чем когда-либо прежде. Он признал, что вопрос пока не урегулирован, но прогресс в его обсуждении значителен. Несмотря на сложность, президент США выразил оптимистичный взгляд на возможность нахождения решения.
«Он не решен, но к этому [стало] гораздо ближе. Это очень трудный вопрос. Но, думаю, мы его решим», — заключил американский лидер.
Отметим, что непосредственно перед встречей Трампа с Зеленским, президент США позвони российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор продлился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Это был уже девятый их диалог с начала года, предыдущий состоялся 73 дня назад.
Накануне президент Путин заявил, что взятие под контроль города Димитрова в Донецкой Народной Республике приближает полное освобождение всей ДНР. Глава государства подчеркнул, что если Киев все же не желает закончить дело миром, то Москва решит все задачи специальной военной операции (СВО) боевым путем.
Еще летом прошлого года глава государства подчеркивал, что новые территории навсегда останутся в составе РФ. Воля людей быть с Россией является незыблемой, поэтому данный вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.