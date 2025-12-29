Семь беспилотников сбили над Краснодарским краем. 11 дронов уничтожены над республикой Адыгея.
«В период с 23:00 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ.
В том числе 49 беспилотников сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, один БПЛА — над Азовским морем. По одному дрону уничтожено над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
Напомним, вечером 28 декабря над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. Обломками БПЛА повредило дома в станице Кущевской и в поселке Индустриальном Краснодара.
