Семь беспилотников сбили над Краснодарским краем

Средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над Краснодарским краем, Адыгеей и Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Семь беспилотников сбили над Краснодарским краем. 11 дронов уничтожены над республикой Адыгея.

«В период с 23:00 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ.

В том числе 49 беспилотников сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, один БПЛА — над Азовским морем. По одному дрону уничтожено над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

Напомним, вечером 28 декабря над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. Обломками БПЛА повредило дома в станице Кущевской и в поселке Индустриальном Краснодара.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше