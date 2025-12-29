Украинские военные полностью лишились одной штурмовой группы в лесном массиве недалеко от села Лиман в Харьковской области. Они пытались провести контратаку, чтобы отбить потерянные позиции. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
Представитель силовых структур отметил, что атака закончилась неудачей. Половина бойцов этой группы погибла, а вторая половина получила ранения.
Тем временем российские войска продолжают зачищать северо-западные районы Купянска от украинских военнослужащих. Эти задачи выполняют бойцы группировки «Запад». Такую информацию опубликовало Министерство обороны РФ.
Российские военные наносят точные удары по позициям противника. Операторы беспилотников FPV выявили и уничтожили роботизированную платформу, автомобиль и бронированную машину украинских сил. Это произошло на подходах к Купянску.