Российские войска ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесу под Лиманом

Группу штурмовиков ВСУ ликвидировали при попытке отбить потерянные позиции.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные полностью лишились одной штурмовой группы в лесном массиве недалеко от села Лиман в Харьковской области. Они пытались провести контратаку, чтобы отбить потерянные позиции. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Представитель силовых структур отметил, что атака закончилась неудачей. Половина бойцов этой группы погибла, а вторая половина получила ранения.

Тем временем российские войска продолжают зачищать северо-западные районы Купянска от украинских военнослужащих. Эти задачи выполняют бойцы группировки «Запад». Такую информацию опубликовало Министерство обороны РФ.

Российские военные наносят точные удары по позициям противника. Операторы беспилотников FPV выявили и уничтожили роботизированную платформу, автомобиль и бронированную машину украинских сил. Это произошло на подходах к Купянску.