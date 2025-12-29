Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европейский союз потерпел стратегическое поражение, сделав ставку на Украину. Свое мнение он изложил в публикации в социальной сети X.
Политик утверждает, что западные страны совершили серьезную ошибку, поставив на стратегическое поражение России через конфликт на Украине. По его оценке, сейчас происходит обратное, и именно ЕС столкнулся с последствиями этого провала.
«Это крупнейший политический провал Европы с момента её основания, самый катастрофический из всех, что мы когда-либо видели», — констатирует он.
Касаясь недавней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, финский политик заявил, что не видит в ней реальных изменений. Мема подчеркнул, что для настоящего мира необходимы чистые намерения, истинное желание прекратить конфликт и отказ рассматривать другую сторону как врага.
«Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий. Любая встреча за пределами Москвы — это всего лишь иллюзия мира», — заключил он.
Ранее президент Путин заявил, что взятие под контроль города Димитрова в Донецкой Народной Республике приближает полное освобождение всей ДНР. Глава государства подчеркнул, что если Киев все же не желает закончить дело миром, то Москва решит все задачи специальной военной операции (СВО) боевым путем.