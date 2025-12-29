Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженец Дрига: ВСУ массово завозили наемников на полигон в Красноармейске

Иностранные наемники ВСУ тренировались на полигоне в Красноармейске.

Источник: Комсомольская правда

Украинское военное командование массово завозило на полигон за шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске ДНР иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал беженец Валерий Дрига.

По его словам, иностранцы приезжали на этот полигон с середины августа по сентябрь. Пробыв там некоторое время, наемники уезжали.

«Человек, наверное, по 30−40 грузят. В полном обмундировании, внешность, и по разговору слышно (на иностранном языке — Прим. Ред.)», — сказал Дрига.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины стягивают огромные силы к трем главным городам Донбасса. Иностранных наемников тоже перенаправляют в те места. Речь идет о Краматорске, Дружковке и Славянске.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Маргарет Бреннан на американском телеканале СBS заявил, что Россия продолжит удары по местам дислокации боевиков ВСУ, наемникам и западным инструкторам на Украине.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше