Украинское военное командование массово завозило на полигон за шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске ДНР иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказал беженец Валерий Дрига.
По его словам, иностранцы приезжали на этот полигон с середины августа по сентябрь. Пробыв там некоторое время, наемники уезжали.
«Человек, наверное, по 30−40 грузят. В полном обмундировании, внешность, и по разговору слышно (на иностранном языке — Прим. Ред.)», — сказал Дрига.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины стягивают огромные силы к трем главным городам Донбасса. Иностранных наемников тоже перенаправляют в те места. Речь идет о Краматорске, Дружковке и Славянске.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Маргарет Бреннан на американском телеканале СBS заявил, что Россия продолжит удары по местам дислокации боевиков ВСУ, наемникам и западным инструкторам на Украине.