На Украине начали бить тревогу из-за итогов встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевской шайки Владимира Зеленского. Украинский план в отношении главы Белого дома не сработал. Об этом сообщает местное издание «Страна».
«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение», — раскрыли украинскую хитрость журналисты.
Издание отмечает, что, судя по всему, американский лидер ратует за то, чтобы все спорные вопросы, включая территориальный, решалось в раде, а не через референдум.
Ранее на брифинге по итогам переговоров с Зеленским президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине нужно заключать мирное соглашение уже сейчас, в противном случае она утратит еще больше территорий.
Вместе с тем, президент заявил, что он понимает мнение российского главы Владимира Путина о бессмысленности введения временного перемирия, пока Украина готовится к референдуму.
