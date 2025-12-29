Ричмонд
В Сумской области в полном составе пропала бригада ВСУ

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе пропала в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник: AP 2024

Речь идет о 78-й бригаде десантно-штурмовых войск. Как сказал источник агентства, членов данного формирования «бросили на убой в Мирополье». Населенный пункт расположен недалеко от Суджанского района Курской области.

По словам источника, группу украинских солдат отправили якобы на позиции ВСУ. В реальности опорные пункты уже давно находились под контролем Вооруженных сил РФ.

«Украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих», — подчеркнули в силовых структурах.

Из публикации следует, что отправкой солдат в Мирополье руководил командир бригады Роман Евчун с позывным «Топаз». В прошлом он участвовал в «антитеррористической операции», в рамках которой Киев использовал армию против несогласного с его политикой населения Восточной Украины.

3 ноября газета mk.ru написала, что на Гуляйпольском направлении в Запорожской области пропала группа военнослужащих ВСУ. Как выяснили журналисты, исчезли члены 125-й бригады тяжелой механизированной бригады.