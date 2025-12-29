Из публикации следует, что отправкой солдат в Мирополье руководил командир бригады Роман Евчун с позывным «Топаз». В прошлом он участвовал в «антитеррористической операции», в рамках которой Киев использовал армию против несогласного с его политикой населения Восточной Украины.