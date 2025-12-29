Волгоградскую область ночью 29 декабря атака беспилотников обошла стороной

По данным Минобороны России, минувшей ночью атака миновала Волгоградскую область. Всего с 23.00 28 декабря до 7.00 29 декабря дежурными средствами ПВО были сбиты 89 украинских БПЛА, включая один над Ростовской областью. Больше всего беспилотников (49) было уничтожено над Брянской областью.
Напомним, 29 декабря в аэропорту Волгограда наблюдаются задержки двух лайнеров в Москву и прибытие трех рейсов из столицы и Санкт-Петербурга.
