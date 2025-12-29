Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградскую область ночью 29 декабря атака беспилотников обошла стороной

Однако дроны были перехвачены и уничтожены над другими регионами страны, в том числе и над соседней Ростовской областью.

По данным Минобороны России, минувшей ночью атака миновала Волгоградскую область. Всего с 23.00 28 декабря до 7.00 29 декабря дежурными средствами ПВО были сбиты 89 украинских БПЛА, включая один над Ростовской областью. Больше всего беспилотников (49) было уничтожено над Брянской областью.

Напомним, 29 декабря в аэропорту Волгограда наблюдаются задержки двух лайнеров в Москву и прибытие трех рейсов из столицы и Санкт-Петербурга.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше