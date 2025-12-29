Ричмонд
9 часов под угрозой: как Кубань пережила ночную атаку дронов ВСУ

Краснодарский край пережил очередную напряженную ночь декабря 2025 года.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал целых 9 часов, с вечера 28 декабря до утра 29-го. ВСУ попытались нанести удар по мирным объектам с помощью беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны сработали оперативно.

По данным пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края и Минобороны РФ, за это время над регионом уничтожили 7 БПЛА, а еще 11 сбили над территорией Адыгеи. Утром 29 декабря в 07:15 жители получили уведомления от РСЧС об отмене тревоги — беспилотная опасность на Кубани снята. Обломки сбитых БПЛА все же нанесли локальный ущерб.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в станице Кущевской пострадали два частных дома и газовая труба — аварийные службы уже на месте, ремонт идет полным ходом. В Краснодаре, в поселке Индустриальном, фрагменты повредили 13 жилых домов.

