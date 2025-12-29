Обломки БПЛА упали на предприятии в Белореченске

Обломки БПЛА упали на промышленном предприятии в Белореченске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Во время атаки БПЛА повреждена труба одного из цехов. После падения обломков произошло возгорание на площади 20 кв. метров. Пожар оперативно потушили.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в поселке Индустриальном Краснодара количество поврежденных при атаке БПЛА домов выросло до 13.
