Гусев: ущерб от атак БПЛА на Воронежскую область составил 20 млн рублей

Этим летом Воронеж пережил самую крупную атаку БПЛА за последние три года. В результате пострадали 27 человек, один из них впал в кому и впоследствии скончался. Разрушения получили свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонт в нем оценивался в «несколько миллионов рублей». Кроме того, были повреждены около 90 панорамных окон в бизнес-центре АО «Галерея Чижова». На восстановительные работы выделили свыше 20 млн руб.