Гусев: ущерб от атак БПЛА на Воронежскую область составил 20 млн рублей

Глава региона назвал эту сумму незначительной и добавил, что она «на порядок меньше, чем то, что противник потратил на средства поражения».
«Те несколько тысяч беспилотников, которые были ликвидированы на территории области, такой незначительный ущерб принесли. В целом мы справляемся с защитой от этих атак, но 100%-ю защиту обеспечить невозможно», — сказал глава региона.
Этим летом Воронеж пережил самую крупную атаку БПЛА за последние три года. В результате пострадали 27 человек, один из них впал в кому и впоследствии скончался. Разрушения получили свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонт в нем оценивался в «несколько миллионов рублей». Кроме того, были повреждены около 90 панорамных окон в бизнес-центре АО «Галерея Чижова». На восстановительные работы выделили свыше 20 млн руб.