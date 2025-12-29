Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: ущерб от атак БПЛА на Воронежскую область составил 20 млн рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе прямой линии заявил, что общий ущерб региону от атак украинских беспилотников составил 20 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Глава региона назвал эту сумму незначительной и добавил, что она «на порядок меньше, чем то, что противник потратил на средства поражения».

«Те несколько тысяч беспилотников, которые были ликвидированы на территории области, такой незначительный ущерб принесли. В целом мы справляемся с защитой от этих атак, но 100%-ю защиту обеспечить невозможно», — сказал глава региона.

Этим летом Воронеж пережил самую крупную атаку БПЛА за последние три года. В результате пострадали 27 человек, один из них впал в кому и впоследствии скончался. Разрушения получили свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонт в нем оценивался в «несколько миллионов рублей». Кроме того, были повреждены около 90 панорамных окон в бизнес-центре АО «Галерея Чижова». На восстановительные работы выделили свыше 20 млн руб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше