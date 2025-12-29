Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о неожиданных последствиях переговоров Трампа и Зеленского

Fox News: переговоры с Трампом дали шанс для созвона Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшие в Мар-а-Лаго переговоры президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского дали шанс для созвона Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fox News Digital.

Лидеры России и Украины не общались уже пять лет — с 2020 года. Воскресные переговоры дали путь для телефонных переговоров политиков. Это стало бы «дипломатической победой» для Трампа.

«Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе», — заключил источник телеканала.

В Соединенных Штатах 28 декабря прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча завершилась спустя более чем два часа.

Между тем, на Украине начали бить тревогу из-за итогов встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевской шайки Владимира Зеленского. Украинский план в отношении главы Белого дома не сработал.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше