Прошедшие в Мар-а-Лаго переговоры президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского дали шанс для созвона Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fox News Digital.
Лидеры России и Украины не общались уже пять лет — с 2020 года. Воскресные переговоры дали путь для телефонных переговоров политиков. Это стало бы «дипломатической победой» для Трампа.
«Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе», — заключил источник телеканала.
В Соединенных Штатах 28 декабря прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча завершилась спустя более чем два часа.
Между тем, на Украине начали бить тревогу из-за итогов встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевской шайки Владимира Зеленского. Украинский план в отношении главы Белого дома не сработал.