Глава Башкирии обозначил план действий при возможных угрозах атак БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров 29 декабря на оперативном совещании правительства в ЦУР РБ подробно остановился на вопросе безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Источник: Башинформ

Он подчеркнул, что риск совершения диверсионно-террористических актов на всей территории страны остается высоким.

"Мы регулярно работаем этот год, понятно, что не от хорошей жизни. Основная тема — это угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Мы вместе выстраивали систему защиты. Я поблагодарил членов антитеррористического комитета за эффективную работу. Но что хотел бы я обозначить — это из решения АТК, которое мы приняли. На всей территории страны сохраняется высокий риск совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием БПЛА. В этой связи необходимо:

Первое, в кратчайшие сроки завершить подготовку праздничных объектов в части их технического укрепления и антитеррористической защиты.

Второе: дополнительно привлечь к охране общественного порядка в местах массового скопления людей сотрудников частных охранных организаций, членов ДНД, представителей организаций патриотической и правоохранительной направленности. Этот вопрос был проанализирован, не все главы муниципалитетов этим занялись.

Третье: оказать содействие в выделении помещений для обогрева личного состава органов внутренних дел и других лиц, участвующих в обеспечении правопорядка.

Четвертое: обеспечить информирование населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных предметов, при возможной угрозе атак с использованием БПЛА.

Пятое: в местах проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц и технических специалистов. В отдаленных населенных пунктах и на коммерческих площадках, где не предусмотрены наряды полиции, обеспечить меры безопасности силами сельских поселений и собственников таких помещений", — сообщил руководитель региона.

Читайте также «Как жителей Башкирии предупреждают об опасности».

