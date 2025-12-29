Глава Башкирии обозначил план действий при возможных угрозах атак БПЛА

Он подчеркнул, что риск совершения диверсионно-террористических актов на всей территории страны остается высоким.
"Мы регулярно работаем этот год, понятно, что не от хорошей жизни. Основная тема — это угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Мы вместе выстраивали систему защиты. Я поблагодарил членов антитеррористического комитета за эффективную работу. Но что хотел бы я обозначить — это из решения АТК, которое мы приняли. На всей территории страны сохраняется высокий риск совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием БПЛА. В этой связи необходимо:
Первое, в кратчайшие сроки завершить подготовку праздничных объектов в части их технического укрепления и антитеррористической защиты.
Второе: дополнительно привлечь к охране общественного порядка в местах массового скопления людей сотрудников частных охранных организаций, членов ДНД, представителей организаций патриотической и правоохранительной направленности. Этот вопрос был проанализирован, не все главы муниципалитетов этим занялись.
Третье: оказать содействие в выделении помещений для обогрева личного состава органов внутренних дел и других лиц, участвующих в обеспечении правопорядка.
Четвертое: обеспечить информирование населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных предметов, при возможной угрозе атак с использованием БПЛА.
Пятое: в местах проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц и технических специалистов. В отдаленных населенных пунктах и на коммерческих площадках, где не предусмотрены наряды полиции, обеспечить меры безопасности силами сельских поселений и собственников таких помещений", — сообщил руководитель региона.
