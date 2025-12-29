Глава Башкирии обозначил план действий при возможных угрозах атак БПЛА

"Мы регулярно работаем этот год, понятно, что не от хорошей жизни. Основная тема — это угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Мы вместе выстраивали систему защиты. Я поблагодарил членов антитеррористического комитета за эффективную работу. Но что хотел бы я обозначить — это из решения АТК, которое мы приняли. На всей территории страны сохраняется высокий риск совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием БПЛА. В этой связи необходимо: