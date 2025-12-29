В ДНР заявили, что ВСУ отходят с позиций в Запорожской области

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Солдаты штурмового полка ВСУ по распоряжению командиров на местах отходят с позиций в окрестностях села Терноватое Запорожской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, после массированных ударов по их позициям, только за последние сутки полк лишился больше половины взвода.