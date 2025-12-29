ТАСС: ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

«Вчера противник в свете неудач на гуляйпольском направлении предпринял попытку исправить положение. Неприятель из состава формирования “Волки да Винчи” численностью до 50 человек на двух автомобилях, четырех боевых бронированных машинах при поддержке трех танков Т-64 попытался прорвать оборону группировки войск “Восток” в направлении Воздвижевки — Варваровки», — сказал собеседник.