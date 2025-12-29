В районе Красноармейска уничтожили Abrams ВСУ

«В результате разведывательных мероприятий расчетов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” и подразделений псковских десантников на одной из дорог к западу от Красноармейска в ДНР был обнаружен обездвиженный американский танк M1A1 Abrams ВСУ. Серией ударов операторов дронов-камикадзе танк украинских боевиков был уничтожен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание и уничтожение танка было зафиксировано средствами объективного контроля.
На предоставленных военным ведомством кадрах также запечатлена работа операторов БПЛА «Рубикона» по уничтожению пунктов временной дислокации, укрытий, техники и живой силы противника.