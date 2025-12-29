Ричмонд
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы «Севера»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Графское, Рубежное и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.